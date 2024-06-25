FT: Nvidia потеряла 500 млрд долларов рыночной стоимости

Nvidia потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе стала самой дорогой компанией мира после того, как ее акции упали почти на 7 процентов в понедельник. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Рыночная стоимость Nvidia упала до $2,91 трлн, что примерно на $550 млрд меньше пика четверга. В начале прошлой недели компания опередила Microsoft и Apple и стала самой дорогой публичной компанией мира, хотя с тех пор она откатилась на третье место.

Nvidia, чьи доходы только отвечали примерно за треть роста S&P 500 в 2024 году, сейчас снизилась примерно на 16% от своего внутридневного максимума в 140,76 доллара.

Беспокойство по поводу роста индекса Nvidia - он вырос почти на 140 процентов в 2024 году - усилилось в последние недели, и некоторые аналитики предупреждают, что достаточно большая распродажа акций чипмейкера может вызвать более масштабный спад на рынке.

"Если Nvidia достаточно сильно скорректируется в ближайшие месяцы, то индексу [S&P 500] станет очень трудно продолжать рост" , - сказал Барри Баннистер, главный стратег по акциям в Stifel.

"И Nvidia замедлится" , - добавил он, имея в виду прежний сильный рост прибыли компании.

Падение в понедельник произошло после того, как в пятницу стало известно, что генеральный директор и соучредитель компании Дженсен Хуанг продал почти $95 млн акций за несколько дней до и после того, как Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Эти сделки были частью ранее запланированного плана продажи по правилу 10b5-1, который был разработан в марте, согласно документам.

Разворот Nvidia негативно повлиял на более широкий сектор производства микросхем: индекс PHLX Semiconductor Index упал почти на 7% за последние три торговые сессии. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,1% в понедельник.

Nvidia негативно повлияла на общий фондовый рынок в понедельник, а индекс S&P 500 закрылся на 0,3% ниже, несмотря на рост в большинстве секторов. В противоположность этому, индекс Russell 2000, который в последние месяцы отставал от индексов с большой капитализацией, вырос на 0,4%.

Маниш Кабра, глава американской фондовой стратегии Société Générale, сказал, что распродажа акций Nvidia в понедельник была "супер-здоровым развитием событий для рынка".

"Либо рыночное ралли расширится, либо мы сформируем пузырь [в акциях технологических компаний], которого у нас еще нет", - сказал Кабра.