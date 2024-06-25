Redmi 13 с камерой на 108 Мп уже в АЛЛО

Серия Redmi всегда славилась умением сочетать наиболее полезные функции и доступную цену. И новый Redmi 13 вобрал в себя все лучшее из флагманских моделей Xiaomi, но при этом остался в бюджетном ценовом сегменте. И теперь каждый сможет ощутить преимущества топовых технологий без переплат, особенно с 17 по 30 июня, когда на Redmi 13 будет действовать специальная акционная цена — всего 6 299 ₴. Поэтому если вы давно хотели обновить свой смартфон на что-то современное и производительное, самое время посетить магазины АЛЛО.

Преимущества Redmi 13 в одном списке

Redmi 13 — бюджетный смартфон, который получил :

суперчеткую основную камеру на 108 Мп;

стеклянную заднюю панель;

фронтальную камеру на 13 Мп для ярких селфи;

большой 6,79-дюймовый FHD+-дисплей с поддержкой технологии AdaptiveSync;

мощный чипсет MediaTek Helio G91-Ultra;

батарею 5030 мА⋅ч с быстрой зарядкой на 33 Вт;

защиту от воды и пыли по стандарту IP53.

Камера на 108 Мп: детализация и зум нового уровня

Главная изюминка Redmi 13 — основная камера на 108 Мп. Благодаря высокому разрешению и продвинутым алгоритмам обработки изображений вы сможете делать чрезвычайно детализированные и качественные снимки при любых условиях. Также камера поддерживает 3x-зум без потери качества, поэтому вы сможете приблизить объект съемки, не теряя в детализации.

6,79” дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой AdaptiveSync: для полного погружения

Для полного погружения в контент Redmi 13 получил большой 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и превосходной передачей цветов. Технология AdaptiveSync динамически меняет частоту обновления в диапазоне от 30 до 90 Гц в зависимости от контента. Это обеспечивает максимально плавную картинку при пролистывании веб-страниц, просмотре видео или в мобильных играх.

MediaTek Helio G91-Ultra: оптимальный баланс производительности и энергоэффективности

За производительность Redmi 13 отвечает 8-нм чипсет MediaTek Helio G91-Ultra. Он включает в себя 8 ядер и графический ускоритель Mali-G57 MC2. Такой набор обеспечивает высокое быстродействие и энергоэффективность как в повседневных задачах, так и в более требовательных сценариях.

Для комфортной работы Redmi 13 получил 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Ее объем можно виртуально увеличить до 12 или 16 ГБ. Для хранения данных предусмотрено 128 ГБ быстрого накопителя. А если этого окажется мало, можно расшириться еще на 1 ТБ с помощью карточки microSD.

Батарея на 5030 мА⋅ч и зарядка 33 Вт: автономность на высоте

Автономность — это еще один козырь Redmi 13. Батарея на 5030 мА⋅ч обеспечивает 1-2 дня активного использования или до 16 дней в режиме ожидания.

Когда наступит время подзарядиться, вам не придется долго ждать. Ведь Redmi 13 поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. С ее помощью вы сможете восстановить 50% заряда батареи всего за 26 минут.

Защита IP53, NFC, ИК-порт и разъем 3,5 мм: все нужные функции

Redmi 13 получил современный модуль NFC для бесконтактной оплаты и обмена данными, скоростной Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, ИК-порт для управления бытовой техникой и любимый многими разъем 3,5 мм для проводных наушников.

А еще смартфон может похвастаться защитой от влаги и пыли по стандарту IP53. Поэтому ему не страшны брызги воды или мелкий песок.

Трендовый дизайн с плоской рамкой и стеклянной задней панелью

Redmi 13 отличается стильным дизайном с плоскими гранями и стеклянной задней панелью. Он тонкий — 8,3 мм, легкий — 189 г, доступен в черном, розовом и голубом цветах. Можно выбрать вариант, который лучше всего подойдет к вашему стилю и вкусу.

Поэтому если ищете современный и сбалансированный смартфон для ежедневных задач и развлечений без переплаты за избыточные возможности, обратите внимание на Redmi 13. С ним вы сможете раскрыть весь потенциал мобильных технологий.