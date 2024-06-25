Redmi 13 з камерою на 108 Мп вже в АЛЛО

Серія Redmi завжди славилася вмінням поєднувати найбільш корисні функції та доступну ціну. І новий Redmi 13 увібрав у себе все найкраще з флагманських моделей Xiaomi, але при цьому залишився у бюджетному ціновому сегменті. Тож тепер кожен зможе відчути переваги топових технологій без переплат, особливо з 17 по 30 червня, коли на Redmi 13 діятиме спеціальна акційна ціна — лише 6 299 ₴. Тож якщо ви давно хотіли оновити свій смартфон на щось сучасне та продуктивне, саме час завітати до магазинів АЛЛО.

Переваги Redmi 13 в одному списку

Redmi 13 — бюджетний смартфон, який отримав:

суперчітку основну камеру на 108 Мп;

скляну задню панель;

фронтальну камеру на 13 Мп для яскравих селфі;

великий 6,79-дюймовий FHD+-дисплей з підтримкою технології AdaptiveSync;

потужний чипсет MediaTek Helio G91-Ultra;

батарею 5030 мА⋅год зі швидкою зарядкою на 33 Вт;

захист від води та пилу за стандартом IP53.

Камера на 108 Мп: деталізація та зум нового рівня

Головна родзинка Redmi 13 — основна камера на 108 Мп. Завдяки високій роздільній здатності та просунутим алгоритмам обробки зображень ви зможете робити надзвичайно деталізовані та якісні знімки за будь-яких умов. Також камера підтримує 3x-зум без втрати якості, тож ви зможете наблизити об’єкт знімання, не втрачаючи в деталізації.

6,79” дисплей з частотою оновлення 90 Гц та підтримкою AdaptiveSync: для повного занурення

Для повного занурення в контент Redmi 13 отримав великий 6,79-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і чудовою передачею кольорів. Технологія AdaptiveSync динамічно змінює частоту оновлення в діапазоні від 30 до 90 Гц залежно від контенту. Це забезпечує максимально плавну картинку під час гортання вебсторінок, перегляду відео або в мобільних іграх.

MediaTek Helio G91-Ultra: оптимальний баланс продуктивності та енергоефективності

За продуктивність Redmi 13 відповідає 8-нм чипсет MediaTek Helio G91-Ultra. Він містить 8 ядер і графічний прискорювач Mali-G57 MC2. Такий набір забезпечує високу швидкодію та енергоефективність як в повсякденних завданнях, так і в більш вимогливих сценаріях.

Для комфортної роботи Redmi 13 отримав 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Її обсяг можна віртуально збільшити до 12 або 16 ГБ. Для зберігання даних передбачено 128 ГБ швидкого накопичувача. А якщо цього виявиться замало, можна розширитися ще на 1 ТБ за допомогою картки microSD.

Батарея на 5030 мА⋅год і зарядка 33 Вт: автономність на висоті ﻿

Автономність — це ще один козир Redmi 13. Батарея на 5030 мА⋅год забезпечує 1-2 дні активного використання або до 16 днів у режимі очікування.

Коли ж настане час підзарядитися, вам не доведеться довго чекати. Адже Redmi 13 підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. За її допомогою ви зможете відновити 50% заряду батареї лише за 26 хвилин.

Захист IP53, NFC, ІЧ-порт та розʼєм 3,5 мм: всі потрібні функції

Redmi 13 отримав сучасний модуль NFC для безконтактної оплати та обміну даними, швидкісний Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, ІЧ-порт для керування побутовою технікою та улюблений багатьма роз’єм 3,5 мм для дротових навушників.

А ще смартфон може похвалитися захистом від вологи та пилу за стандартом IP53. Тож йому не страшні бризки води або дрібний пісок.

Трендовий дизайн з пласкою рамкою і скляною задньою панеллю

Redmi 13 вирізняється стильним дизайном з пласкими гранями та скляною задньою панеллю. Він тонкий — 8,3 мм, легкий — 189 г, доступний у чорному, рожевому та блакитному кольорах. Можна вибрати варіант, який найкраще пасуватиме до вашого стилю та смаку.

Тож якщо шукаєте сучасний і збалансований смартфон для щоденних завдань і розваг без переплати за надлишкові можливості, зверніть увагу на Redmi 13. З ним ви зможете розкрити весь потенціал мобільних технологій.