Генштаб: Возле Часового Яра и Ивановского продолжаются семь боев

С начала суток на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений между силами обороны и российскими войсками. Сейчас больше боев продолжается на Краматорском направлении, в том числе вблизи Часового Яра и Ивановского – 7 боев.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 25 июня.

Всего за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки в общем враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением шести ракет, 63 авиационных удара (в частности, сбросил 90 УАБ), совершил около 4000 обстрелов, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и более 1300 ударов дронами-камикадзе.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили три места скопления личного состава, один район сосредоточения ВВТ и два состава боеприпасов противника.

С начала этих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Захватчики нанесли четыре авиационных удара с применением девяти УАБ, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражены, еще столько же – продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение – продолжается.

На Северском направлении успеха не имели три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки. Напряженная обстановка – в районе Верхнекаменского, где в настоящее время продолжается четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении украинские военные успешно отразили штурм противника вблизи Андреевки. Не оставляют попыток оккупанты вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев.

Пытается агрессор приблизиться к Торецку. За сегодняшний день подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили, в то же время еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодняшний день уже произошло 13 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Евгеньевки, Новоалександровки и Воздвиженки. Восемь вражеских атак нашими защитниками успешно отбиты, еще пять – продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Кураховском направлении без успеха завершилось штурмовое действие российских захватчиков вблизи Георгиевки.

На Времивском направлении успеха не имели две атаки врага, возле Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении неудачным было штурмовое действие оккупационных войск в районе Роботино.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.