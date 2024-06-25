РФ проиграла дело о нарушении прав человека в Крыму в Европейском суде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по существу по первому межгосударственному делу в "Украина против России (по Крыму)", признав существование систематических нарушений прав человека в оккупированном Крыму со стороны государства-агрессорки, сообщает Европейская правда.

Дело "Украина против России (по Крыму)" касалось утверждений Украины о систематических нарушениях Европейской конвенции по правам человека Российской Федерацией в Крыму, начиная с февраля 2014 года.

Она также касалась утверждений о систематических преследованиях украинцев за их политическую позицию и/или проукраинскую деятельность ("украинские политические заключенные"), которые имели место преимущественно в Крыму, а также в других частях Украины или Российской Федерации с начала 2014 года.

"В сегодняшнем решении Большой палаты по этому делу Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имели место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и личное неприкосновенность), 6 (право на справедливый суд), 7 (отсутствие наказания без закона), 8 (право на уважение к частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний), 14 (запрет дискриминации) и 18 (ограничение использования ограничений прав) Европейской конвенции о защите прав человека, а также статьи 1 Протокола №1 (защита собственности), 1 (защита собственности), статьи 2 Протокола №1 (право на образование) и статьи 2 Протокола № 4 (свобода передвижения) в Европейскую конвенцию" , – сообщили в ЕСПЧ.

Суд также единогласно постановил, что Российская Федерация не выполнила своих обязательств по статье 38 (обязательство обеспечить необходимые условия для рассмотрения дела) Конвенции.

Наконец, ЕСПЧ единогласно постановил, что в соответствии со статьей 46 (обязательность и исполнение решений) Россия должна была принять меры для скорейшего безопасного возвращения соответствующих заключенных, переведенных из Крыма в пенитенциарные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, в кратчайшие сроки.

Суд считает, что у него есть достаточно доказательств – в частности, докладов межправительственных и неправительственных организаций, подтвержденных свидетельскими показаниями и другими материалами, – чтобы вне разумного сомнения прийти к выводу, что эти инциденты были достаточно многочисленными и взаимосвязанными, чтобы составить практику или систему нарушений. .

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко назвала это решение ЕСПЧ разгромным для России.

"Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора!!!! ЕСПЧ признало, что Правительство Украины доказало существование систематических нарушений наших граждан с начала оккупации россией Крыма в феврале 2014 года" , - написала она в Facebook.

По словам Сокоренко, это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополь.

"Это решение уникально – ряд выводов и нарушений по Конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике (применение российского законодательства, незаконные суды, принудительное изменение гражданства).

Это важный этап и результат на пути к привлечению агрессора к международно-правовой ответственности!" , – заявила Сокоренко. ﻿

Правительство Украины по этому делу утверждало, что с 27 февраля 2014 Россия осуществляет эффективный контроль над Автономной республикой Крым и городом Севастополь.

Он утверждал, что систематические нарушения прав человека Россией были частью кампании репрессий, включавшей, в частности, исчезновение, незаконные задержания, жестокое обращение, невозможность отказаться от российского гражданства, подавление работы украинских СМИ и функционирование украинского языка в школах, а также перевод из Крыма в Крым удаленных тюрем в России.

Отметим, с 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ, несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.