МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Ордера связаны с войной в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

"Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления" , - говорится в сообщении.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

Ордера МУС против России

В марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Помимо этого ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.