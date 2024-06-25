МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКС.

Ордери пов'язані з війною в Україні за передбачувані міжнародні злочини, скоєні з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

"Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини" , - йдеться у повідомленні.

Палата попереднього виробництва визнала, що є розумні підстави вважати, що обидва підозрювані відповідають за ракетні удари, завдані ЗС РФ по українській електротехнічній інфраструктурі. Протягом цього періоду російськими окупантами було завдано великої кількості ударів по численних електростанціях та підстанціях у багатьох місцях на території України.

Ордери МКС проти Росії

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна . Крім цього, ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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