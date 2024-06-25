Генштаб: На Лиманском и Краматорском направлениях высокая интенсивность боев

Наибольшую активность с начала суток русские захватчики проявляют в Покровском направлении. Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось до 75. В то же время, высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается на Лиманском и Краматорском направлениях, а также в районе Торецка.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 25 июня.

Подразделения сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться коварным артиллерийским обстрелам с территории российской федерации. Так, по направлениям Комсомольское и Сухиновка (РФ) нанесены удары по Павловке, из Староселье (РФ ) оккупанты обстреляли Поповку.

Вместе с тем под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (РФ) террористы нанесли три удара шестью УАБ по населенному пункту Липцы, двумя УАБ – по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиационной бомбе захватчики сбросили на Харьков и Тернову.

Продолжаются бои вблизи Волчанска. В настоящее время наши воины отразили один из четырех штурмов противника.

За сегодняшний день на Купянском направлении российские войска при поддержке авиации шесть раз пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки и Песчаного. По Стельмаховке враг нанес огненное поражение двенадцатью неуправляемыми ракетами. Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражены, два боестолкновения – продолжаются. Ситуация контролируется.

Одиннадцать раз за сегодняшний день захватническая армия атаковали подразделения Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении. Семь штурмовых действий наши воины отразили, четыре боестолкновения продолжаются. Макеевка потерпела авиационный удар четырьмя неуправляемыми ракетами.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Верхнекаменного, Спорного и Выемки. Пять атак российских захватчиков отбиты, две атаки продолжаются. Не оставляют оккупанты попыток вклиниться в нашу оборону на Краматорском направлении. Украинские военные успешно отразили шесть штурмов противника.

В районах Временного Яра и Ивановского продолжаются два боестолкновения. Не убавляет враг темпов наступательных действий также на направлении Горловка – Торецк. Сил обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще две – продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупационные войска 26 раз атаковали позиции украинских воинов недалеко от Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В настоящее время наши защитники отбили уже 24 вражеских атака, еще две - продолжаются.

На Времивском направлении успеха не имели два из четырех штурма оккупантов вблизи Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали наши позиции в районе Роботы и Малой Токмачки. Одну атаку украинские воины отбили, еще одна – продолжается.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.