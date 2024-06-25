Россия запретила вещание более 80 СМИ стран Европы

В ответ на ограничение вещания "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты", Россия запретила доступ к 81 медиа стран Европы со своей территории, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает МИД России.

"В ответ на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ (РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета"), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза" , - говорится в сообщении.

В общем, российская сторона запретила вещание 81 медиа 25 стран Европы, среди которых немецкие Der Spiegel, Der Zeit, общеевропейские Politico, euobserver, польское Belsat, литовское LRT, французское France-Presse и другие.

В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении упомянутых медиаоператоров.