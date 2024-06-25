Росія заборонила мовлення понад 80 ЗМІ країн Європи

У відповідь на обмеження мовлення "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты", Росія заборонила доступ до 81 медіа країн Європи зі своєї території, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє МЗС Росії.

"У відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону "будь-якої мовленнєвої активності" трьом російським ЗМІ (РІА "Новости", МІЦ "Известия" і "Российская газета"), яке набуває чинності 25 червня запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу" , - йдеться у повідомленні.

Загалом, російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи, серед яких німецькі Der Spiegel, Der Zeit, загальноєвропейські Politico, euobserver, польське Belsat, літовське LRT, французьке France-Presse та інші.

У разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.