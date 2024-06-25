США внесли РФ и Беларусь в перечень стран-спонсоров торговли людьми

Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Беларусь. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат" , - говорится в сообщении.

В частности, в список включены,

Афганистан;

Беларусь;

Бирма;

Китай;

Куба;

Эритрея;

Иран;

КНДР;

Россия;

Южный Судан;

Судан;

Сирия;

Туркменистан.

Реакция Украины

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ - страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности" , - отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия активизировала усилия по вербовке наемников в разных странах. Предложения включают денежные выплаты и, в некоторых случаях, даже гражданство РФ.

Однако не все наемники готовы рисковать жизнью за сомнительные блага. Известны случаи досрочного увольнения по просьбе Индии своих граждан, работавших в российской армии.

Немало наемников из Шри-Ланки, уже успевших поучаствовать в боевых действиях, погибли.