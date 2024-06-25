iSpace – сеть магазинов со статусом Apple Premium Reseller
Магазин iSpace – обладатель премиального статуса Apple Premium Reseller и официальный представитель бренда в Украине. Мы стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, тем самым оставаться лидерами в этой индустрии. В нашем магазине iSpace.ua представлен полный ассортимент товаров, все модели бренда: Apple MacBook Pro M3, M2, M1, MacBook Air M1, M2, M3, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirPods Max.
Эксперты Apple
Консультанты iSpace.ua – это сертифицированные специалисты, постоянно повышающие квалификацию, что позволяет каждому из них быть экспертом в своем деле. Вы можете быть уверены в профессионализме и высокой компетентности наших сотрудников. Продавцы продемонстрируют Mac, телефон iPhone или планшет iPad, подробно разъяснят все преимущества предлагаемого продукта и помогут сделать правильный выбор. Полную консультацию о возможностях техники бренда могут получить корпоративные клиенты. У iSpace всегда широкий ассортимент аксессуаров. Каждый покупатель обязательно подберет необходимое дополнение к гаджетам. При необходимости консультанты помогут при возникновении технических вопросов на месте.
Премиальные возможности:
- В офлайн магазинах у покупателей есть возможность потестировать любое устройство, легко выбрать оптимальную модель, опробовать, сравнить, проконсультироваться по поводу его возможностей и технических параметров.
- Поклонников активного образа жизни удовлетворит разнообразный выбор интеллектуальных устройств и уникальных гаджетов для спорта, здоровья и дома.
- Фанатов шикарного звучания обрадует наличие в онлайн-каталоге легендарных акустических систем Marshall, BANG&OLUFSEN, HARMAN, полной линейки продуктов и других премиальных брендов.
- В сети iSpace.ua создана система привлечения покупателей, охватывающая не только бонусную и кредитную программу, но и маркетинговые мероприятия и другие финансовые инструменты.