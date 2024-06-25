iSpace – сеть магазинов со статусом Apple Premium Reseller

Магазин iSpace – обладатель премиального статуса Apple Premium Reseller и официальный представитель бренда в Украине. Мы стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, тем самым оставаться лидерами в этой индустрии. В нашем магазине iSpace.ua представлен полный ассортимент товаров, все модели бренда: Apple MacBook Pro M3, M2, M1, MacBook Air M1, M2, M3, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirPods Max.

Эксперты Apple

Консультанты iSpace.ua – это сертифицированные специалисты, постоянно повышающие квалификацию, что позволяет каждому из них быть экспертом в своем деле. Вы можете быть уверены в профессионализме и высокой компетентности наших сотрудников. Продавцы продемонстрируют Mac, телефон iPhone или планшет iPad, подробно разъяснят все преимущества предлагаемого продукта и помогут сделать правильный выбор. Полную консультацию о возможностях техники бренда могут получить корпоративные клиенты. У iSpace всегда широкий ассортимент аксессуаров. Каждый покупатель обязательно подберет необходимое дополнение к гаджетам. При необходимости консультанты помогут при возникновении технических вопросов на месте.

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