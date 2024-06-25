iSpace — мережа магазинів зі статусом Apple Premium Reseller

Магазин iSpace — володар преміального статусу Apple Premium Reseller та офіційний представник бренду в Україні. Ми прагнемо максимально відповідати потребам наших клієнтів, тим самим залишатися лідерами в цій індустрії. В нашому магазині iSpace.ua представлений повний асортимент товарів, всі моделі бренду: Apple MacBook Pro M3, M2, M1, MacBook Air M1, M2, M3, iPad Pro & Air New, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirPods Max.

Експерти Apple

Консультанти iSpace.ua — це сертифіковані фахівці, які постійно підвищують кваліфікацію, що дозволяє кожному з них бути експертом у своїй справі. Ви можете бути впевнені в професіоналізмі та високій компетентності наших співробітників. Продавці продемонструють Mac, телефон iPhone або планшет iPad, детально роз'яснять всі переважні особливості пропонованого продукту та допоможуть зробити правильний вибір. Повну консультацію про можливості техніки бренду можуть отримати також корпоративні клієнти. У iSpace завжди широкий асортимент аксесуарів. Кожен покупець обов’язково підбере необхідне доповнення до гаджетів. За потреби консультанти допоможуть при виникненні технічних питань на місці.

Преміальні можливості: