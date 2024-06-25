Пограничники фиксируют снижение активности российских ДРГ на Сумщине

Пограничники фиксируют уменьшение активности российских диверсионно-разведывательных групп в Сумской области.﻿ Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«За последний период мы видим уменьшение активности вражеских ДРГ в Сумской области, но полностью она никуда не исчезла» , — сказал он.

Демченко отметил, что угроза проведения диверсионной деятельности российскими оккупантами остается.

Спикер подчеркнул, что у врага сейчас недостаточно сил и средств для повторного вторжения на Сумском направлении. Впрочем, он отметил, что оккупанты могут расширить зону активных боевых действий, как это происходит в Харьковской области, чтобы заставить ВСУ держать там большее количество сил и средств.