Прикордонники фіксують зниження активності російських ДРГ на Сумщині

Прикордонники фіксують зменшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«За останній період ми бачимо зменшення активності ворожих ДРГ на Сумщині, але повністю вона нікуди не зникла» , — сказав він.

Демченко зазначив, що загроза проведення диверсійної діяльності російськими окупантами залишається.

Спікер підкреслив, що у ворога зараз недостатньо сил і засобів для повторного вторгнення на Сумському напрямку. Втім він зауважив, що окупанти можуть розширити зону активних бойових дій, як це відбувається у Харьківсікій області, щоб змусити ЗСУ тримати там велику кількість сил і засобів.