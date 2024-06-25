Генштаб: враг наращивает темпы наступательных действий

На фронте с начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Произошло 110 боевых столкновений с войсками РФ, больше всего - на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 16:00 вторника, 25 июня.

"С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 110. Украинские защитники сдерживают давление российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери" , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении агрессор не оставляет попыток атаковать у Волчанска. Сейчас там продолжаются два боестолкновения, столько же штурмов подразделения Сил обороны отбили. Вместе с тем вражеская авиация нанесла два удара шестью неуправляемыми авиационными бомбами (НАР) по Ветеринарному.

С начала суток на Купянском направлении войска противника восемь раз штурмовали оборонительные рубежи украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Украинские защитники стойко удерживают оборону. Четыре попытки россиян продвинуться вперед отражены. Продолжаются бои. Населенный пункт Табаевка потерпел авиационный удар десятью НАРАми.

В Лиманском направлении за день российская армия совершила 13 атак на позиции подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. 12 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается в районе Невского.

Продолжает оккупационная армия искать слабые места на Северском направлении. Семь атак российских захватчиков отражены украинскими воинами вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Пять боевых столкновений еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмов позиций украинского войска близ Часового Яра и Ивановского. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, семь атак отбиты, одна – продолжается.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Активно работает вражеская авиация, в том числе семь ударов одиннадцатью УАБами подвергся город Торецк, еще одной авиабомбой захватчики ударили по Демеевке.

На Покровском направлении – наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 37 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают давление и отразили 26 вражеских атак, 11 боев еще продолжаются. Александрополь получил два удара НАРами.

Продолжаются бои и на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. От ударов УАБами потерпело Курахово. Общее количество атак на этом направлении возросло до четырех, из которых две еще продолжаются.

На Приднепровском направлении активно работает вражеская авиация. Тремя УАБами оккупанты ударили по населенному пункту Тягинка, еще по две управляемые авиационные бомбы агрессор сбросил на Дудчаны и Одрадокаменку.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.