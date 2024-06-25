В Воздушных силах рассказали, сколько было уничтожено шахедов с начала года

Российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed с начала 2024 года. Силам ПВО удалось уничтожить около 86% российских БПЛА.﻿ Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает Новое время.

Он уточнил, что с января 2024 года украинским военнослужащим удалось уничтожить 1953 шахедов.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп Сил обороны.