В Воздушных силах рассказали, сколько было уничтожено шахедов с начала года
Российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed с начала 2024 года. Силам ПВО удалось уничтожить около 86% российских БПЛА. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает Новое время.
Он уточнил, что с января 2024 года украинским военнослужащим удалось уничтожить 1953 шахедов.
По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп Сил обороны.
«Это тысячи военнослужащих, которые почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БПЛА из всего имеющегося у них вооружения», — отметил командующий.