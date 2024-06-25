У Повітряних силах розповіли, скільки було знищено шахедів з початку року
Російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed з початку 2024 року. Силам ППО вдалося знищити близько 86% російських БПЛА. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє Новое время.
Він уточнив, що з січня 2024 року українським військовослужбовцям вдалося знищити 1953 шахедів.
За його словами, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощуванню бойових можливостей мобільних вогневих груп Сил оборони.
«Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БПЛА з усього наявного в них озброєння», — зазначив командувач.