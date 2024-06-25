У Повітряних силах розповіли, скільки було знищено шахедів з початку року

Російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed з початку 2024 року. Силам ППО вдалося знищити близько 86% російських БПЛА. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє Новое время.

Він уточнив, що з січня 2024 року українським військовослужбовцям вдалося знищити 1953 шахедів.

За його словами, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощуванню бойових можливостей мобільних вогневих груп Сил оборони.