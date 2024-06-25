Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, фигурировавшему в скандале с нападением лиц в камуфляжной форме на бывшего военного в Днепре. Трансляцию вела ТСН, сообщает Лига.net.

Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом. О такой мере пресечения для нардепа ходатайствовал Офис генпрокурора.

На вопрос журналистки, будет ли обжаловать Тищенко решение суда о мере пресечения, он ответил, что нет, потому что "нет смысла" и "надо выполнять решение суда".

Сегодня же, 25 июня, Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Если он будет признан виновным, может получить пять лет тюрьмы.

Во время обысков, Тищенко намеренно разбил личный телефон. В ГБР заявили, что подобные действия нардепа "никоим образом не спасут ситуацию, и правоохранители отправят гаджет на экспертизу.