Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, який фігурував у скандалі із нападом осіб у камуфляжній формі на колишнього військового у Дніпрі. Трансляцію вела ТСН, повідомляє Ліга.net.

Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета. Про такий запобіжний захід для нардепа клопотав Офіс генпрокурора.

На запитання журналістки, чи оскаржуватиме Тищенко рішення суду про запобіжний захід, він відповів, що ні, бо "немає сенсу" і "треба виконувати рішення суду".

Сьогодні ж, 25 червня, Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Якщо його визнають винним, він може отримати п'ять років в’язниці.

Під час обшуків у Тищенка він навмисно розбив особистий телефон. У ДБР заявили, що такі дії нардепа "жодним чином не врятують ситуацію, і правоохоронці відправлять гаджет на експертизу.