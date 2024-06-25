Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, який фігурував у скандалі із нападом осіб у камуфляжній формі на колишнього військового у Дніпрі. Трансляцію вела ТСН, повідомляє Ліга.net.
Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета. Про такий запобіжний захід для нардепа клопотав Офіс генпрокурора.
На запитання журналістки, чи оскаржуватиме Тищенко рішення суду про запобіжний захід, він відповів, що ні, бо "немає сенсу" і "треба виконувати рішення суду".
Сьогодні ж, 25 червня, Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Якщо його визнають винним, він може отримати п'ять років в’язниці.
Під час обшуків у Тищенка він навмисно розбив особистий телефон. У ДБР заявили, що такі дії нардепа "жодним чином не врятують ситуацію, і правоохоронці відправлять гаджет на експертизу.