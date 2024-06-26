Пентагон: Военные КНДР в Украине станут пушечным мясом

Министерство обороны США будет отслеживать возможное передвижение северокорейских войск в Россию для их участия в войне в Украине.﻿﻿ Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, сообщает Украинская правда.

По его словам, "это точно та вещь, за которой стоит следить".

"Я думаю, что если бы я руководил военным персоналом Северной Кореи, я бы поставил под сомнение отправку своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины" , – сказал он.

Райдер сказал, что "мы видели потери российских войск". Но он вновь повторил, что США буду следить за этим.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.