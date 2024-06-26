Пентагон: Військові КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом

Міністерство оборони США відстежуватиме можливе пересування північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, повідомляє Українська правда.

За його словами, "це точно та річ, за якою варто стежити"

"Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України" , – сказав він.

Райдер також наголосив, що "ми бачили втрати російських військ". Але він знову повторив, що США будуь стежити за цим.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.