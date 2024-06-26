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ВСУ ликвидировали 1220 российских оккупантов и 40 артсистем за сутки

ВСУ ликвидировали 1220 российских оккупантов и 40 артсистем за сутки
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 538 060 оккупантов, 1220 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 июня составили:

  • личного состава – около 538 060 (+1220) человек,
  • танков – 8039 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 15450 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 14321 (+40) ед,
  • РСЗО – 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО – 863 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11435 (+22),
  • крылатые ракеты – 2324 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19407 (+45) ед,
  • специальная техника – 2409 (+6).

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