ВСУ ликвидировали 1220 российских оккупантов и 40 артсистем за сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 538 060 оккупантов, 1220 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 июня составили:
- личного состава – около 538 060 (+1220) человек,
- танков – 8039 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 15450 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 14321 (+40) ед,
- РСЗО – 1108 (+0) ед,
- средства ПВО – 863 (+0) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11435 (+22),
- крылатые ракеты – 2324 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19407 (+45) ед,
- специальная техника – 2409 (+6).