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ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів та 40 артсистем за добу

ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів та 40 артсистем за добу
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 538 060 окупантів, 1220 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 червня склали:

  • особового складу – близько 538 060 (+1220) осіб,
  • танків – 8039 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 15450 (+19) од,
  • артилерійських систем – 14321 (+40) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО – 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
  • крилаті ракети – 2324 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
  • спеціальна техніка – 2409 (+6).

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