ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів та 40 артсистем за добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 538 060 окупантів, 1220 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 червня склали:
- особового складу – близько 538 060 (+1220) осіб,
- танків – 8039 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 15450 (+19) од,
- артилерійських систем – 14321 (+40) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО – 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
- крилаті ракети – 2324 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
- спеціальна техніка – 2409 (+6).