Украинцы назвали сроки и условия победы в войне с РФ

По состоянию на июнь 2024 года 80% опрошенных верят в победу Украины в войне, не верят - 12% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Что касается сроков наступления победы, то оценки тех респондентов, которые в нее верят, мало изменились по сравнению с мартом и январем 2024 года, когда проводились аналогичные опросы.

Только по сравнению с январем 2024 года несколько больше стало верящих, что победа наступит к концу этого года (доля таких выросла с 20% до 24%).

При этом 38% считают, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (42%) верящих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 17,5% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 14% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 8% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Опрос проведен Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.