Украинцы оценили уровень благосостояния своей семьи - опрос

По состоянию на июнь 2024 года 37% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 47% - как не плохой и не хороший, 14% - как хороший, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

При этом 13% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны – 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 39% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали "живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" еще 8%.

Заявили "можем себе позволить приобрести практически все, что хотим", 0,6% опрошенных.

Доля тех, кто считает, что уровень благосостояния в ближайшие 2-3 года улучшится, составляет 7%, придерживающихся мнения, что он ухудшится - 28%, что он не изменится, - 51%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным НБУ, в 2024 году реальные доходы населения Украины заметно растут из-за повышения зарплат, пенсий и снижения инфляции. Зарплату двигает вверх усиление конкуренции за работников.