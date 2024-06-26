Военные на БПМ Bradley сбили российский беспилотник из пушки Bushmaster – ВСУ

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster. Как отмечают военные, это уникальный случай. Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Уникальный случай! Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster" , - говорится в сообщении.

Что известно о Bradley и пушке Bushmaster

БМП Bradley - основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley.

Боевая машина пехоты M2 Bradley поступила на вооружение в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года. Боевая машина получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения.

Что касается пушки Bushmaster, то это корабельная артиллерийская установка, автоматическая пушка калибра 25 мм. Разработана в США, на основе армейской пушки M242 Bushmaster.