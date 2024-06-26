Сборная Украины выбыла с чемпионата Европы сыграв вничью с Бельгией

26 июня на стадионе МХП-Арена в немецком Штутгарте состоялся завершающий матч между сборными Украины и Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 0:0. "Сине-желтые" завершили выступление на турнире. Об этом говорится на сайте чемпионата, сообщает Лига.net.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 7-й минуте был опасный момент от Бельгии, однако Анатолий Трубин справился с ним. На 20-й минуте матча Роман Яремчук ударил по воротам бельгийцев, но Кун Кастелс отреагировал. В течение первого тайма были опасные моменты в исполнении обеих сборных, однако их не удалось реализовать.

Второй тайм Бельгия начала с позиционных атак, но украинцы действовали на своей половине поля максимально прагматично. В то же время опасные для бельгийцев моменты создали Артем Довбик, Руслан Малиновский и Георгий Судаков.

Одновременно во Франкфурте-на-Майне проходил и поединок между Словакией и Румынией. Встреча между соперниками Украины и Бельгии по группе E завершилась со счетом 1:1.

По результатам группового этапа Украина заняла последнее место в своей группе и выбыла из Евро-2024. Все команды в группе E набрали по четыре очка, но Украина по разнице голов заняла четвертое место в турнирной таблице.