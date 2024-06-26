Збірна України вибула з чемпіонату Європи зігравши внічию з Бельгією

26 червня на стадіоні МХП-Арена у німецькому Штутгарті відбувся завершальний матч між збірними України та Бельгії у рамках групового етапу Євро-2024. Зустріч завершилась із рахунком 0:0. "Синьо-жовті" завершили виступ на турнірі. Про це йдеться на сайті чемпіонату, повідомляє Ліга.net.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. На 7-й хвилині був небезпечний момент від Бельгії, однак Анатолій Трубін впорався з ним. На 20-й хвилині поєдинку Роман Яремчук вдарив по воротах бельгійців, але Кун Кастелс відреагував. Протягом першого тайму були небезпечні моменти у виконанні обох збірних, однак їх не вдалося реалізувати.

Другий тайм Бельгія почала з позиційних атак, але українці діяли на власній половині поля максимально прагматично. Водночас небезпечні для бельгійців моменти створили Артем Довбик, Руслан Маліновський та Георгій Судаков.

Одночасно у Франкфурті-на-Майні відбувався і поєдинок між Словаччиною і Румунією. Зустріч між суперниками України та Бельгії у групі E завершилася з рахунком 1:1.

За результатами групового етапу Україна посіла останнє місце у своїй групі та вибула з Євро-2024. Усі команди в групі E набрали по чотири очки, але Україна за різницею голів посіла четверте місце в турнірній таблиці.