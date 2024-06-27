Китай помогает Путину вести войну против Украины – посол США в Пекине

Китайская Народная Республика не занимает нейтральную позицию касательно российско-украинской войны и стала на сторону российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом заявил посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Дипломат отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий и поддерживает прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта.

Он также добавил, что российское вторжение, которое длится уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически стал на сторону России в этой войне" , - сказал Бернс.

Санкции ЕС необходимо отменить

Тем временем Китай призвал Европейский Союз "безусловно" прекратить санкции против китайских фирм.

В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.

В отношении этих компаний введены жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "усиления российского сектора обороны и безопасности".

Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар - официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.

"Развитие нормальных обменов и сотрудничества между китайским и российским бизнесом, не направлено ни против одной третьей стороны" , - отметила спикер Министерства иностранных дел Мао Нин на брифинге в Пекине.

Сотрудничество Китая с Россией

Официально власти Китая занимают нейтральную позицию касательно войны Украины с Россией. В то же время, Пекин обходными путями помогает режиму Путина поставками комплектующих для производства оружия и закупает российскую нефть и газ, которая находится под санкциями стран ЕС и США.

Также Пекин отказывается называть вторжение РФ в Украину "вторжением" и обвиняет НАТО в том, что оно спровоцировало Путина. Перед вторжением в феврале 2022 года Китай и Россия подписали соглашение о безграничной дружбе.

На днях президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать способы урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом.

Тем временем Германия обратилась к Пекину с просьбой не передавать России товары двойного назначения, которые можно использовать в войне против Украины.