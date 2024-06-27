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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за сутки

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 539 320 оккупантов, 1260 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 27 июня составили:

  • личного состава – около 539 320 (+1260) человек,
  • танков – 8042 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 15459 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 14363 (+42) ед,
  • РСЗО – 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО – 868 (+5) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11459 (+24),
  • крылатые ракеты – 2324 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19468 (+61) ед,
  • специальная техника – 2420 (+11).

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