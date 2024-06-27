Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 539 320 оккупантов, 1260 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 27 июня составили:
- личного состава – около 539 320 (+1260) человек,
- танков – 8042 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 15459 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 14363 (+42) ед,
- РСЗО – 1108 (+0) ед,
- средства ПВО – 868 (+5) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11459 (+24),
- крылатые ракеты – 2324 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19468 (+61) ед,
- специальная техника – 2420 (+11).