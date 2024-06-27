Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ за добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 539 320 окупантів, 1260 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 27 червня склали:
- особового складу – близько 539 320 (+1260) осіб,
- танків – 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО – 868 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети – 2324 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка – 2420 (+11).