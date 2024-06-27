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Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ за добу

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ за добу
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 539 320 окупантів, 1260 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 27 червня склали:

  • особового складу – близько 539 320 (+1260) осіб,
  • танків – 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем – 14363 (+42) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО – 868 (+5) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
  • крилаті ракети – 2324 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка – 2420 (+11).

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