Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ за добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 539 320 окупантів, 1260 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 27 червня склали: