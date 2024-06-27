Экс-президент Молдовы Додон не уверен, являются ли Херсонщина и Николаевщина украинскими

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отличился скандальными заявлениями о развязанной РФ войне против Украины. Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени", сообщает Европейская правда.

Сначала Додон не смог прямо ответить на вопрос, кто ввел войска в Украину, сказав, что "все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".

Когда его спросили о принадлежности Крыма, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, Додон ответил, что "по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война".

"Кто-то говорит, что эти области – часть России, кто-то говорит, что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине" , – сказал Додон.

Кроме того, на вопрос о событиях в городе Буча в начале полномасштабного вторжения, когда российские оккупационные войска массово убивали гражданских, Додон рассказал, что "видел разные позиции по поводу Бучи".

"Некоторые говорят, что это постановка. Я не буду сейчас говорить, постановка или не постановка. Первое, что я говорю, что это ужасно" , – сказал Додон.

В апреле Додон заявлял, что хочет восстановления стратегического партнерства Молдовы с Россией, и что этого якобы хотят большинство граждан Молдовы.