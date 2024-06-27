Байден и Трамп в четверг проведут первые теледебаты

Будущие кандидаты в президенты США действующий глава Белого дома Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на телеканале CNN, сообщает Укринформ.

Дебаты начнутся в четверг в 21:00 (в пятницу, в 4:00 по Киеву) и продлятся 90 минут.

Впервые в истории выборов теледебаты состоятся еще до национальных партийных съездов, то есть до официального выдвижения кандидатов.

По требованию Трампа, у оппонентов нет никаких записей, а только чистые листы бумаги и ручки. По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров возгласами и аплодисментами – в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих. Кроме того, микрофоны будут включаться только когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии, как это любит делать Трамп.

По сообщению The Hill, Байден в течение недели находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где с группой советников готовится к дебатам.

Ему помогают руководитель штаба Джеффри Зенц, старшая помощница Анита Данн, главный консультант кампании Майк Донилон, бывший руководитель штаба Рон Клайн и личный адвокат Байдена Боб Бауэр, играющий роль Трампа в инсценированных дебатах.

Команда Байдена отмечает темы, которые считает выгодными для президента – инвестиции в инфраструктуру, климатические проблемы, международная политика и меры борьбы с миграцией на границе.

Эксперты отмечают, что главная цель Трампа – показать, что 81-летний Байден потерял память и остроту разума и не способен возглавлять страну еще четыре года (в ноябре ему исполнится 82).

Байден, в свою очередь, должен доказать, что он пригоден для этой роли.

Хотя 78-летний Трамп лишь на несколько лет моложе Байдена, его союзники утверждают, что он энергичнее и умнее действующего президента. Считается, что Трамп будет пытаться атаковать Байдена по разным вопросам, а тот будет находиться в позиции обороны.

Ожидается, что в октябре, ближе к дню выборов, кандидаты проведут еще одни теледебаты.

Напомним, 60 президентские выборы в США состоятся во вторник 5 ноября 2024 года. Также пройдут выборы обеих палат Конгресса – Палаты представителей и треть Сената.