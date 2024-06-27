Пилот истребителя МиГ-29 рассказал, как сбил два "Шахеда" за один вылет

Сбивать малоразмерные и малоскоростные ударные дроны врага для авиации непросто, но украинские летчики хорошо подготовлены и много тренируются эффективно бороться с ударными БплА Shahed, сообщает Украинская правда.

В воздушном командовании "Захід" Воздушные силы поделились историей летчика-истребителя Севастопольской бригады тактической авиации, который сбил два Shahed за один боевой вылет.

"Ощущение уверенности было. Поднимался в небо с одного из оперативных аэродромов. Перед полетом "поздоровался" с самолетом, мысленно сказал, что должны сбить Shahed" , - рассказывает пилот Павел.

После того, как он уничтожил один ударный дрон, получил задание на уничтожение еще одной цели.

"Тогда я снова сказал мысленно своему самолету: Мы должны с тобой сделать это, сбить и второго". И мы это сделали.﻿ Ночь была бессонная, но результативная для меня и закончилась спокойным утром для украинцев, на которых были нацелены эти два вражеских дрона" , - смеется Павел.

"Сбивать малоразмерные и малоскоростные ударные дроны не так просто, как кажется. Надо все тщательно просчитать: скорость самолета, свои маневры в небе. Но мы хорошо подготовлены, много тренировались и тренируемся, чтобы эффективно бороться с ударными БплА Shahed. Конечно, чувствуешь радость, что удалось уничтожить цель. Но это длится считанные секунды, дальше снова сосредотачиваешься на выполнении следующих полетных заданий" , – рассказал пилот.

Пилот добавляет, что обнаружить цель помогают боевые расчеты радиотехнических подразделений, зайти на нее - персонал пунктов наведения авиации. Это слаженная работа большого коллектива.