Пілот винищувача МіГ-29 розповів, як збив два "Шахеди" за один виліт

Збивати малорозмірні та малошвидкісні ударні дрони ворога для авіації непросто, але українські льотчики добре підготовлені та багато тренуються ефективно боротися з ударними БплА Shahed, повідомляє Українська правда.

У повітряному командуванні "Захід" повітряники поділилися історією льотчика-винищувача Севастопольської бригади тактичної авіації, який збив два Shahed за один бойовий виліт.

"Відчуття впевненості було. Підіймався в небо з одного з оперативних аеродромів. Перед польотом "привітався" з літаком, подумки сказав, що маємо збити Shahed" , - розповідає пілот Павло.

Після того, як він знищив один ударний дрон, отримав завдання на знищення ще однієї цілі.

"Тоді я знову сказав подумки своєму літаку: Ми маємо з тобою зробити це, збити й другого. ﻿ І ми це зробили. Ніч була безсонна, але результативна для мене і закінчилася спокійним ранком для українців, на яких були націлені ці два ворожих дрони" , - сказав Павло. ﻿

"Збивати малорозмірні і малошвидкісні ударні дрони не так просто, як здається. Треба все ретельно прорахувати: швидкість літака, свої маневри в небі. Та ми добре підготовлені, багато тренувалися і тренуємося, аби ефективно боротися з ударними БплА Shahed. Звичайно, відчуваєш радість, що вдалося знищити ціль. Але це триває лічені секунди, далі знову зосерджуєшся на виконанні наступних польотних завдань" , – розповів льотчик.

Пілот додає, що виявити ціль допомагають бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів, зайти на неї – персонал пунктів наведення авіації. Це злагоджена робота великого колективу.