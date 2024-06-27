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Пілот винищувача МіГ-29 розповів, як збив два "Шахеди" за один виліт

Пілот винищувача МіГ-29 розповів, як збив два "Шахеди" за один виліт
Фото: facebook.com/PvkZahid

Збивати малорозмірні та малошвидкісні ударні дрони ворога для авіації непросто, але українські льотчики добре підготовлені та багато тренуються ефективно боротися з ударними БплА Shahed, повідомляє Українська правда.

У повітряному командуванні "Захід"  повітряники поділилися історією льотчика-винищувача Севастопольської бригади тактичної авіації, який збив два Shahed за один бойовий виліт.

"Відчуття впевненості було. Підіймався в небо з одного з оперативних аеродромів. Перед польотом "привітався" з літаком, подумки сказав, що маємо збити Shahed", - розповідає пілот Павло.

Після того, як він знищив один ударний дрон, отримав завдання на знищення ще однієї цілі.

"Тоді я знову сказав подумки своєму літаку: Ми маємо з тобою зробити це, збити й другого.﻿ І ми це зробили. Ніч була безсонна, але результативна для мене і закінчилася спокійним ранком для українців, на яких були націлені ці два ворожих дрони", - сказав Павло.﻿
"Збивати малорозмірні і малошвидкісні ударні дрони не так просто, як здається. Треба все ретельно прорахувати: швидкість літака, свої маневри в небі. Та ми добре підготовлені, багато тренувалися і тренуємося, аби ефективно боротися з ударними БплА Shahed. Звичайно, відчуваєш радість, що вдалося знищити ціль. Але це триває лічені секунди, далі знову зосерджуєшся на виконанні наступних польотних завдань", – розповів льотчик.

Пілот додає, що виявити ціль допомагають бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів, зайти на неї – персонал пунктів наведення авіації. Це злагоджена робота великого колективу.

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