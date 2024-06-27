Конгресс США рассмотрит возможность уплаты налогов биткоинами

Член Палаты представителей от штата Флорида, Мэтт Гайец, представил проект закона, позволяющий платить налоги биткоинами.﻿ Об этом говорится на сайте члена Палаты поставщиков Мэтта Гаеца, сообщает Экономическая правда.

Конгресс США рассмотрит законопроект, позволяющий фискальным органам США принимать налоговые платежи в биткоинах.

Отмечается, что законопроект предусматривает введение правил о "конвертации любой полученной суммы биткоинов в долларовый эквивалент в момент получения платежа".

Автор законопроекта объяснил, что вдохновлен результатами законодательных реформ правительства страны Сальвадор и положительными результатами, которых достигла власть страны после признания биткоина официальным платежным средством.

Законопроект Мэтта Гайеца предлагает внести поправки в Налоговый кодекс США 1986 года и обязать Министерство финансов разработать план утверждения флагманской цифровой валюты как средства уплаты налогов и пошлин.

"В случае одобрения Конгрессом новый закон модернизирует налоговую систему. Он позволит добросовестным налогоплательщикам использовать биткоины для уплаты федеральных налогов, а правительству - продвигать инновации, повышать эффективность финансовой системы и предлагать большую гибкость американским гражданам." , – провозгласил конгрессмен, который представлял проект коллегам.

Также он сообщил, что это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль, гарантируя, что США возглавят авангард технологического прогресса

Власти одного из штатов - Колорадо реализовали возможность платить налоги и государственные пошлины в криптовалюте еще три года назад.