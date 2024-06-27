Беспилотники атаковали завод по производству авиатоплива в Тверской области РФ – СМИ
Сегодня ночью 4 беспилотника атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.
Завод, в том числе, производит авиационное топливо.
Атака произошла в ночь на 27 июня. На заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех сотрудников эвакуировали.
ОАО "РОЗ" — одно из крупнейших химических производств Тверской области, выпускает больше 40 наименований продукции различного назначения.