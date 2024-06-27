Беспилотники атаковали завод по производству авиатоплива в Тверской области РФ – СМИ

Сегодня ночью 4 беспилотника атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области РФ.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

Завод, в том числе, производит авиационное топливо.

Атака произошла в ночь на 27 июня. На заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех сотрудников эвакуировали.

ОАО "РОЗ" — одно из крупнейших химических производств Тверской области, выпускает больше 40 наименований продукции различного назначения.