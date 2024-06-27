Безпілотники атакували завод з виробництва авіапалива у Тверській області РФ – ЗМІ

Сьогодні вночі 4 безпілотники атакували Рідкінський дослідний завод у Тверській області РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

Завод, зокрема, виробляє авіаційне паливо.

Атака сталася у ніч проти 27 червня. На заводі пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, всіх працівників евакуювали.

ВАТ "РОЗ" - одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області, що випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення.