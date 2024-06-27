"Сенатор" от оккупированной Россией части Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что сжигал книги, находясь в этом украинском регионе, сообщает Деловая столица.

Об этом Рогозин рассказал пропагандисту Дмитрию Смирнову.

Так, российский политик сообщил, что якобы нашел в украинских библиотеках автобиографию нацистского диктатора Адольфа Гитлера, а также другие книги о нем.

Кроме того, говорит россиянин, он обнаружил "историю всего этого украинского национализма в таких красивых картинках".

"Я прямо сам сгреб это все в мешок, облил бензином и поджег" , — рассказал Дмитрий Рогозин.

Он признал, что это "не красиво с его стороны" и то, что так поступали сами нацисты.

"Но это книги! Это — яд для детей!" , — жалуется Рогозин.

Отметим, российский политик сам основал ультраправую партию "Родина" и не находил ничего зазорного в нацистском приветствии.

Кроме того, в феврале он сравнивал темнокожего главу Пентагона Ллойда Остина с обезьяной.