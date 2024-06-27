Рогозин рассказал, как сжигал украинские книги на оккупированной части Запорожья
"Сенатор" от оккупированной Россией части Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что сжигал книги, находясь в этом украинском регионе, сообщает Деловая столица.
Об этом Рогозин рассказал пропагандисту Дмитрию Смирнову.
Так, российский политик сообщил, что якобы нашел в украинских библиотеках автобиографию нацистского диктатора Адольфа Гитлера, а также другие книги о нем.
Кроме того, говорит россиянин, он обнаружил "историю всего этого украинского национализма в таких красивых картинках".
"Я прямо сам сгреб это все в мешок, облил бензином и поджег", — рассказал Дмитрий Рогозин.
Он признал, что это "не красиво с его стороны" и то, что так поступали сами нацисты.
"Но это книги! Это — яд для детей!", — жалуется Рогозин.
Отметим, российский политик сам основал ультраправую партию "Родина" и не находил ничего зазорного в нацистском приветствии.
Кроме того, в феврале он сравнивал темнокожего главу Пентагона Ллойда Остина с обезьяной.