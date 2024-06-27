Рогозін розповів, як спалював українські книги на окупованій частині Запоріжжя
"Сенатор" від окупованої Росією частини Запорізької області Дмитро Рогозін заявив, що спалював книги, перебуваючи у цьому українському регіоні, повідомляє Ділова столиця.
Про це Рогозін розповів пропагандисту Дмитру Смирнову.
Так, російський політик повідомив, що нібито знайшов в українських бібліотеках автобіографію нацистського диктатора Адольфа Гітлера та інші книги про нього.
Крім того, каже росіянин, він виявив "історію всього цього українського націоналізму у таких гарних картинках".
"Я прямо сам згріб це все в мішок, облив бензином та підпалив", — розповів Дмитро Рогозін.
Він визнав, що це "не гарно з його боку" і те, що так робили самі нацисти.
"Але ці книги! Це — отрута для дітей!", — бідкається Рогозін.
Зазначимо, російський політик сам заснував ультраправу партію "Батьківщина" і не знаходив нічого поганого в нацистському вітанні.
Крім того, у лютому він порівнював темношкірого голову Пентагону Ллойда Остіна з мавпою.