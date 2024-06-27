"Сенатор" від окупованої Росією частини Запорізької області Дмитро Рогозін заявив, що спалював книги, перебуваючи у цьому українському регіоні, повідомляє Ділова столиця.

Про це Рогозін розповів пропагандисту Дмитру Смирнову.

Так, російський політик повідомив, що нібито знайшов в українських бібліотеках автобіографію нацистського диктатора Адольфа Гітлера та інші книги про нього.

Крім того, каже росіянин, він виявив "історію всього цього українського націоналізму у таких гарних картинках".

"Я прямо сам згріб це все в мішок, облив бензином та підпалив" , — розповів Дмитро Рогозін.

Він визнав, що це "не гарно з його боку" і те, що так робили самі нацисти.

"Але ці книги! Це — отрута для дітей!" , — бідкається Рогозін.

Зазначимо, російський політик сам заснував ультраправу партію "Батьківщина" і не знаходив нічого поганого в нацистському вітанні.

Крім того, у лютому він порівнював темношкірого голову Пентагону Ллойда Остіна з мавпою.