В "Укрэнерго" озвучили прогноз со светом на зиму

Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

"Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых - обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность", - заявил он.

Он заявил, что украинские специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему:

Пессимистический сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.

Оптимистический сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану. Тогда отключения будут немного меньше.

"Надо понимать, что отключения электричества могут быть следующей зимой. Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", - добавил глава энергокомпании.

Напомним:

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.