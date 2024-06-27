Зеленский встретится с новым президентом Словакии встретится в Брюсселе

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведет в четверг свою первую двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Брюсселе во время cаммита лидеров ЕС 27-28 июня, сообщает Европейская правда.

По его словам, в четверг у него будет первая двусторонняя встреча с президентом Украины, "который будет здесь", в Брюсселе.

"Мы запланировали, хотя я пока не знаю, состоится ли она, еще одну личную двустороннюю встречу между нами также в Вашингтоне на саммите НАТО в июле. Это будут две встречи, которые будут предшествовать моему официальному визиту в Украину" , – отметил Пеллегрини.

Он отметил, что с нетерпением ждет этой встречи, потому что хочет рассказать коллеге "обо всем, что, возможно, меньше афишируют в Словакии, но делается и решается в связи с поддержкой Украины".

"Да, в Словакии иногда возникает такой парадокс, что, возможно, риторика или политическая тактика – это одно, но я всегда говорю нашим союзникам, что они должны судить о Словакии на основе реальности, а не газетной статьи или заголовка, или какого-то одного сильного предложения" , – пояснил Пеллегрини.

Накануне новый президент Словакии заявил, что его страна участвует в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины – в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах.

Следует отметить, что правительство Роберта Фицо после прихода к власти заявило, что Словакия не будет оказывать военной поддержки Украине и выступает за мирное решение конфликта. При этом правительство Роберта Фицо не прекратило коммерческих поставок оружия Киеву и официально поддерживает восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, Роберт Фицо назвал очень успешный сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".

25 июня стало известно, что в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для нашего государства.