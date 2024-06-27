Генштаб: На фронте 48 столкновений, на Торецком направлении напряженная ситуация

С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра. В Торецком направлении ситуация напряженная.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 27 июня.

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар, с применением одной ракеты, 51 авиационный удар (с применением 74 УАБ), совершил более 3000 обстрелов, из них 127 - из реактивных систем залпового огня. .

Вчера украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления оккупантов, одно средство противовоздушной обороны, два состава боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава противника.

Уже сегодня произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты совершили пять авиаударов (11 КАБ) и 614 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении идет бой за Волчанск. Ситуация контролируется. За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожены три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.

Лиманское направление. В настоящее время Силы обороны отбивают две атаки в районах Копанок и Невского. На Северском направлении произошло четыре атаки врага. Три из них в районах Спорного и Раздолевки успеха не имели. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Раздолевки, еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

Напряженная ситуация в Торецком направлении. Агрессор активен в районах Торецкого, Северного и Железного. Атака близ Дружбы отбита нашими защитниками.

Остроконечной остается ситуация на Покровском направлении. За сегодняшний день уже произошло 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отражены. Продолжаются бои.

На Покровском направлении враг за прошедшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

На Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, сейчас происходит восемь боеприкосновений.

Времевское направление. Враг атакует близ Константиновки.

На Ореховском направлении без успеха оккупанты штурмовали в районе Малой Токмачки.

По остальным направлениям активных действий захватчики не проводили.