Финляндия купит два самолета для патрулирования границы с РФ

Финляндия приобретет у американской компании Sierra Nevada Corporation два самолета наблюдения за 163 миллиона евро для патрулирования своей восточной границы с Россией, сообщает Европейская правда.

Самолеты, которые будут произведены канадской компанией Bombardier и оборудованы для нужд пограничной службы компанией Sierra Nevada, заменят устаревшие двухмоторные турбовинтовые самолеты в 2026 и 2027 годах.

Они также будут оснащены передовыми техническими системами и современными датчиками наблюдения.

"Новые самолеты-разведчики значительно усилят способность Финляндии в выполнении задач по охране границ и безопасности на море, что является важным в нашей трудно предсказуемой среде безопасности" , – сказал в своем заявлении начальник отдела пограничной и береговой охраны Матти Сарасмаа.

Накануне парламентский оборонный комитет Финляндии поддержал изменение закона о воинской обязанности с целью более быстрого привлечения резервистов для защиты границы.

Призванные на обучение военнообязанные не будут выполнять опасных задач, но их могут использовать, например, для патрулирования, ориентирования и регулирования движения.

Недавно пограничная служба Финляндии заявила, что регулярно наблюдает "воздушные объекты" на российской границе.