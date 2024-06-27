Рынок труда: в каких отраслях больше всего выросли зарплаты

OLX Работа исследовала, как изменилась средняя заработная плата в наиболее востребованных по количеству объявлений отраслях на платформе с декабря 2023 года по май 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Соответствующая статистика приводится в релизе компании, который есть в распоряжении ЭП.

Так, в первой популярной отрасли - Розничная торговля, продажи и закупки - средняя заработная плата с начала года в данной категории выросла на 6,7% (с 16,4 тыс.гривен до 17,5 тыс. грн). Далее следуют такие отрасли:

Логистика / Склад / Доставка. Средняя оплата труда в категории увеличилась незначительно - на 1,6% (с 24,2 тыс. грн до 24,6 тыс. грн);

Производство / рабочие специальности. Повышение средней заработной платы в категории - 5,3% (с 20 тыс. до 21,2 тыс. грн);

Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм. С начала года средняя оплата работы в категории выросла на 5,4% (16,3 тыс. грн. по состоянию на начало 2024 года и 17,2 тыс. грн в мае 2024);

Строительство / облицовочные работы. Одна из перечисленных категорий здесь, показавших довольно незначительный рост средней заработной платы - 1,8% (с 27,3 тыс. грн до 27,8 тыс. грн);

Клининг / Домашний персонал. На 7,6% выросла средняя заработная плата, исходя из размещенных объявлений в категории (с 12,7 тысячи гривен до 13,7 тысячи);

СТО / автомойки. Средняя заработная плата выросла на 3,4% (с 27,6 тыс. грн до 28,6 тыс.);

Охрана/безопасность. Единственная из категорий в перечне, что с начала года показали снижение средней заработной платы - на -7,8% (с 15,7 тыс. грн оплата упала до 14,5. тыс. грн);

Красота / фитнес / спорт. В категории произошел рост средней зарплаты на 10% (с 18,5 тыс. грн до 20,4 тыс. грн);

Административный персонал / HR / Секретариат. В категории среди перечисленных здесь произошел наибольший рост заработной платы. С начала 2024 года до мая средняя оплата труда выросла на 14% (с 17,6 тыс. грн до 20,1 тыс. грн).

Напомним:

У украинцев появилась возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии, поскольку заработал сайт с вакансиями в армии "Будь собой".

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Этот показатель остается неизменным уже 4 месяца.