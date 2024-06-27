Угольная отрасль России на грани финансового краха - СМИ

За первые 4 месяца 2024 года прибыль в секторе добычи угля обвалилась на 93% и составила всего 14,3 млрд руб. ﻿Со ссылкой на The Moscow Times, данные Росстата, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что менее половины компаний отрасли завершили в плюсе первые четыре месяца 2024 года, хотя год назад таких было две трети, а их суммарный финансовый результат сократился вдвое - до 72 млрд руб.

В сообщении добавляют, что каждая вторая компания, согласно официальной статистике, стала убыточной (52,4%), при этом их совокупные потери за четыре месяца 2024 года достигли 58 млрд рублей.

В результате прибыль угольщиков за январь-апрель составила лишь 14,3 млрд рублей - почти на 200 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее.

Российская угольная отрасль - одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, которая охватывает более 30 моногородов и 650 тысяч занятых.

Отрезанные санкциями от западных рынков, угольные компании стремительно теряют покупателей в странах, которые Кремль называет "дружественными". По итогам первого квартала экспорт российского угля просел на 13% по итогам первого квартала.

Индия, на которую приходится около трети российского угольного экспорта, за март-май сократила закупки на 22%, до 6,76 млн тонн. Также упал экспорт в Турцию, Южную Корею и Японию.

Крупнейший покупатель российского сырья - Китай, ввел импортную пошлину на уголь, которая не распространяется на других поставщиков - Индонезию и Австралию, которые входят в зону свободной торговли с КНР.

К тому же цены на российский уголь обвалились до 3-летнего минимума: $95 за тонну в портах Дальнего Востока (-6% с начала года), $72 за тонну в Тамани (-13%) и всего $61 в портах Балтийского моря (-14%).

В сообщении отмечают, что сейчас отрасль находится в состоянии кассового разрыва (когда поступающие платежи меньше, чем расходы), а к концу года ожидается, что ее отрицательный денежный поток достигнет 450 млрд рублей.

Также отмечается, что себестоимость угля, выросла на 30%, поскольку увеличились расходы на импортное оборудование, тарифы на железнодорожные перевозки, стоимость аренды вагонов, перевалки в портах, страховки морских судов, а также расходы на обслуживание кредитов из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ.