Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом на выборах – NYT
После сегодняшних дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает The New York Times, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
Как отмечает издание, дело в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов, в частности, его регулярных оговорках, слабом голосе, неспособности выразительно представить позицию его партии по ключевым вопросам.
"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата", – цитирует NYT высокопоставленного представителя штаба Байдена.
"Ребята, демократам следует выдвинуть кого-нибудь другого — пока не поздно", — написал в X Эндрю Янг, участвовавший в праймериз Демократической партии в 2020 году.
Возможность смены Байдена на другого кандидата от Демократической партии также активно обсуждалась представителями демократов в вечерних эфирах ведущих американских телеканалов.
В то же время, замена кандидата на президентских выборах на столь позднем этапе может быть едва ли выполнимой технически задачей.
"Все 50 штатов уже провели праймериз, и Байден получил от них подавляющее большинство делегатов. Только сам Байден может поручить этим делегатам голосовать за кого-то другого, поскольку они обязаны голосовать за него, если он не снимет кандидатуру до съезда Демократической партии в августе этого года", – отмечает Vox.
Напомним, сегодня по время дебатов Дональд Трамп назвал неприемлемым для США "мирное" предложение Путина по Украине; заявил, что США превратились в страну третьего мира, где власти преследуют своих политических оппонентов, и что Украина не выиграет войну против России.
Байден заявил, что российский диктатор не остановится на Украине. По его словам, следующими будут Польша и Беларусь.