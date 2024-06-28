Байден о своем выступлении на дебатах: Мы хорошо справились

Президент США Джо Байден отверг опасения относительно своего неудачного выступления на дебатах против бывшего президента Дональда Трампа в четверг, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выбыть из президентской гонки или о том, есть ли у него какие-то опасения относительно своего выступления, Байден сказал, что не беспокоится из-за этого.

"Я думаю, мы хорошо справились﻿" , – сказал он.

Глава Белого дома также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло.

Кроме того, по его словам, "трудно вести дебаты с лжецом".

"New York Times отметила, что он (Дональд Трамп. – Ред.) солгал 26 раз" , – сказал Байден.

Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Как отмечает издание, также порой он терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою мысль.

По данным флеш-опроса, проведенного CNN среди наблюдателей за дебатами, 67% опрошенных сказали, что Трамп победил в дебатах, по сравнению с 33%, которые сказали, что победил Байден.

СМИ сообщили, что представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену их кандидата Байдена в избирательном списке из-за его провального выступления на дебатах.

Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.

На дебатах Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".