В трети украинских продуктов превышено содержание трансжиров – ВОЗ

У 30% украинских переработанных продуктов, исследование которых в октябре-декабре 2023 года провело в Украине ВОЗ, выявлено превышение содержания трансжиров. Речь идет о колбасно-мясных изделиях, мороженом, выпечке, а также об уличной пище, блюдах кафе и точках быстрой еды. Об этом заявил представитель ВОЗ Андрей Скипальский, сообщает Укринформ.

"Украина в 2020 году приняла решение об ограничении использования трансжиров в продуктах питания для того, чтобы сохранить здоровье населения. Был утвержден приказ Минздрава №1613 о правилах добавления витаминов, минеральных веществ и некоторых других веществ в пищевые продукты, который среди прочего внедряет максимально допустимая норма трансжирных кислот в пищевых продуктах - не более 2 г трансжиров на 100 г общего количества всех жиров в продукте.

В рамках международного исследования и в сотрудничестве с Минздравом мы проанализировали 120 видов пищевых продуктов, из них 37 не отвечают требованию не более 2 г трансжиров на 100 г продуктов. То есть у 30% исследованных продуктов обнаружено превышение нормы. Фактически определенная часть производителей не выполняет новую норму законодательства" , - рассказал представитель ВОЗ.

Как отметил Скипальский, исследование проводилось в октябре-декабре 2023 года и заключалось в измерении наличия трансжирных кислот в определенном перечне продуктов. Исследовались образцы промышленно производимых пищевых продуктов как крупных производителей, так и среднего бизнеса, а также образцы продающейся в точках быстрого питания кафе.

"Это достаточно технически тяжелые процедуры, но мы их прошли - подготовили экспертов, лаборатории. По состоянию на октябрь 2023 года у нас было пять лабораторий, готовых для тестирования всего спектра трансжирных кислот в широком спектре пищевых продуктов. Относительно продуктов, которые исследовались, все они выбирались эмпирическим путем, с учетом того, в каких продуктах может содержаться значительное количество трансжиров.

Согласно этому эксперты выбрали две категории продуктов - промышленно производимые пищевые продукты, которые упакованы и широко представлены в сетях супермаркетов, и так называемая уличная еда, которая частично промышленного производства, но приготовлена в кафе, закусочных или пунктах быстрой еды. Исследовались продукты от шоколада до обработанного мяса, сосисок, колбас и т.п., замороженных круассанов, печенья, сухариков, чипсов к сырному продукту, маргаринов, спредов, мороженого. Среди так называемой уличной еды исследовали, к примеру, фалафель, круассаны, пиццу, панини, пирожные" , - проинформировал эксперт.

Как отметил Скипальский, в мире уже давно внедрена практика извлечения промышленно производимых трансжиров из продуктов питания, поскольку именно они повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от ишемической болезни сердца, при этом не имеют пищевой ценности.

"Трансжиры или трансжирные кислоты – это гидрогенизированные жиры, это дешевый ингредиент, который позволяет производителям удешевить производство продукта, продлить его срок хранения. Трансжирные кислоты – это ненасыщенные жирные кислоты, они могут быть природными, содержащимися в мясе, частично в молочных продуктах, и Неестественными. Именно второй тип трансжирных кислот мы и таргетируем при попытке исключения их из продуктов. Уже давно доказано, что именно они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.

ВОЗ имеет программу элиминации трансжирных кислот, есть определенная сертификация стран и рекомендации, как нужно действовать государствам, чтобы обезопасить население от этого фактора риска. Ведь люди, покупая продукты, не всегда читают состав на упаковке, и не всегда могут определить, есть ли в продукте ненасыщенные жирные кислоты и в каком количестве на 100 г продукта. Поэтому государство на уровне законодательства минимизировало такой фактор риска как трансжирные кислоты, которые вообще не приносят никакой пользы" , - сказал Скипальский.

Он напомнил, что после утверждения нормы о снижении содержания трансжиров длился трехлетний переходный период, с тем чтобы производители могли переработать свои рецептуры с учетом новых требований. Исследование было проведено для понимания того, как производители после переходного периода соблюдают эти правила.

Исследование проходило во Львове, где были определены точки закупки продуктов и закупались те продукты, широко присутствующие на полках супермаркетов, и люди потребляют их в достаточно больших количествах.

Как отметил представитель ВОЗ, вопрос уменьшения трансжиров в продуктах актуален еще и потому, что во время войны возникли дополнительные факторы риска, связанные с питанием. В частности, речь идет о том, что находившиеся в оккупации взрослые и дети и/или по разным причинам не имели доступа к свежим продуктам, питались консервацией, снеками, потребляли продукты с высоким содержанием соли и сахара и т.д. Это, в свою очередь, повышает риски расстройств пищевого поведения, возникновения, кроме сердечно-сосудистых, еще таких заболеваний, как ожирение, диабет, гастриты.

"Фактор риска питания сейчас выходит на одно из первых мест, даже сдвинув алкоголь и табак. Регулярное и чрезмерное потребление переработанных продуктов представляет очевидную опасность из-за чрезмерного потребления соли, жиров, сахара, трансжиров. К сожалению, общих рекомендаций, как решить эту проблему в период чрезвычайных ситуаций, какова полномасштабная война, нет. Но персональные рекомендации по здоровому питанию может предоставить семейный врач.

Также в Украине идет реформа школьного питания, которая помогает сформировать здоровые пищевые привычки и способствует бесплатному и качественному питанию в учебных заведениях. Здесь есть роль и государства, и общин, семей. Этот вопрос остается вызовом, и страна может как продемонстрировать пример его преодоления, так и являться жертвой обстоятельств, в которых доступ к качественному и сбалансированному питанию может быть ограничен" , - сказал Скипальский.

Исследовательский проект FEEDCities для изучения содержания трансжирных кислот, соли и калия в пищевых продуктах проводился в лабораториях Госпродпотребслужбы в течение октября-декабря 2023 года. В июне ВОЗ планирует провести дополнительные тренинги и предоставить соответствующее оборудование для лабораторий ряда областей.